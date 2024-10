Traffico Roma del 26-10-2024 ore 17:30 (Di sabato 26 ottobre 2024) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione chiusa a via Ostiense per un incidente avvenuto all’altezza di via del Porto Fluviale è in direzione San Paolo fine sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo Traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est sulla stessa tangenziale est ci sono fine tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico e tra viale di Tor di Quinto della Moschea verso San Giovanni code su via del Muro Torto per Traffico intenso in direzione del Lungotevere fine sulla via Pontina per un incidente tra pratica di mare e Castel Romano è in direzione Latina per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della Polizia Locale Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-10-2024 ore 17:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione chiusa a via Ostiense per un incidente avvenuto all’altezza di via del Porto Fluviale è in direzione San Paolo fine sul tratto Urbano della A24-teramointenso tra Portonaccio e la tangenziale est sulla stessa tangenziale est ci sono fine tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico e tra viale di Tor di Quinto della Moschea verso San Giovanni code su via del Muro Torto perintenso in direzione del Lungotevere fine sulla via Pontina per un incidente tra pratica di mare e Castelno è in direzione Latina per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della Polizia LocaleCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

