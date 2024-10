Studente spruzza spray urticante a scuola: 14 intossicati. Individuato il responsabile, rischia oltre 15 giorni di sospensione. La preside: “Fatto grave” (Di sabato 26 ottobre 2024) Un'emergenza si è verificata ieri mattina presso un istituto superiore in provincia di Bologna come riportato da Il Resto del Carlino. Uno Studente del biennio ha spruzzato una bomboletta di spray al peperoncino nell'atrio della scuola, intorno alle 11, provocando l'intossicazione di quattordici compagni. L'articolo Studente spruzza spray urticante a scuola: 14 intossicati. Individuato il responsabile, rischia oltre 15 giorni di sospensione. La preside: “Fatto grave” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un'emergenza si è verificata ieri mattina presso un istituto superiore in provincia di Bologna come riportato da Il Resto del Carlino. Unodel biennio hato una bomboletta dial peperoncino nell'atrio della, intorno alle 11, provocando l'intossicazione di quattordici compagni. L'articolo: 14il15di. La: “” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spray urticante a scuola, 14 studenti intossicati - Studente spruzza spray al peperoncino a scuola ad Alto Reno Terme. 14 studenti colpiti, 2 soccorsi. Responsabile identificato e sanzionato dalla scuola. Dirigente: "Fatto grave, avrà conseguenze". (ilrestodelcarlino.it)

In tre settimane 130mila toscani vaccinati contro l'influenza - Prosegue in Toscana la campagna di vaccinazione contro l'influenza e il Covid-19, offerta gratuitamente ad anziani con più di sessant'anni, persone ad elevata fragilità di qualsiasi età, donne in grav ... (ansa.it)

Spruzzano spray al peperoncino nel corridoio: uscita anticipata da scuola - Mattinata movimentata all’Istituto Tecnico Industriale Statale di Monterotondo, dove a quanto pare uno studente, forse due, avrebbe/ro scatenato il caos spruzzando spray al peperoncino nei corridoi po ... (msn.com)

Alunno spruzza spray al peperoncino nei corridoi, studenti anticipano l'uscita da scuola - Uscita anticipata per gli studenti dell'istituto tecnico industriale statale di Monterotondo. A creare il panico uno studente - non ancora identificato - che prima del suono della campanella ha ... (romatoday.it)