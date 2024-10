Ilnapolista.it - Sinner: «La mia condizione al momento è buona, non ho giocato così tanti tornei»

(Di sabato 26 ottobre 2024)si appresta ad iniziare il Masters di Parigi-Bercy. Il sorteggio non è stato particolarmente clemente. Subito sfide piuttosto ostiche per l’italiano che entrerà in scena al secondo turno contro uno tra lo statunitense Shelton e il canadese Auger-Aliassime. Nel terzo turno l’altoatesino potrebbe trovare uno tra Rune e Arnaldi. Tre i possibili avversari nei quarti di finale: Fritz, De Minaur oppure Draper. A questo punto, Janniktroverebbe in semifinale uno tra Zverev, Rublev e Tsitsipas, mentre in finale troverebbe uno dei big che attualmente sono dall’altra parte del tabellone, ovvero Alcaraz, Medvedev, Dimitrov oppure Ruud.: «Negli ultimi due anni a Parigi ho faticato» In conferenza stampa,ha commentato proprio il sorteggio: «Direi che è stato molto, molto difficile. Giocare su questa superficie contro tennisti che servono bene è sempre complicato.