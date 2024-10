Serie C / La Vis cala il poker e travolge il Carpi 4-0 (Di sabato 26 ottobre 2024) Gara senza storia per i ragazzi di Stellone, che battono il Carpi grazie alle doppiette di Nicastro ed Okoro. Vis per ora “Regina” delle formazioni marchigiane 25 ottobre 2024 – È la La serata della Vis Pesaro che vince e convince contro il Carpi, che esce con le ossa rotte dal “Benelli”. Gara che si mette subito in discesa per i biancorossi di casa, che sbloccano il match già al 19’ con Nicastro. Poco prima della pausa, è la volta di Okoro che raddoppia al 36’. L’attaccante biancorosso Alvin Okoro, oggi protagonista con una doppietta (foto profilo FB ufficiale Vis Pesaro Calcio) Nella ripresa, il Carpi prova almeno ad accorciare le distanze, ma i pesaresi pervengono alla rete del 3-0 ancora con Okoro, uno dei migliori oggi, che sigla una bellissima rete chiudendo di fatto la gara al 71’. Nel finale, arriva il gol del definitivo 4-0 ancora col bomber Nicastro all’84’. .com - Serie C / La Vis cala il poker e travolge il Carpi 4-0 Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) Gara senza storia per i ragazzi di Stellone, che battono ilgrazie alle doppiette di Nicastro ed Okoro. Vis per ora “Regina” delle formazioni marchigiane 25 ottobre 2024 – È la La serata della Vis Pesaro che vince e convince contro il, che esce con le ossa rotte dal “Benelli”. Gara che si mette subito in discesa per i biancorossi di casa, che sbloccano il match già al 19’ con Nicastro. Poco prima della pausa, è la volta di Okoro che raddoppia al 36’. L’attaccante biancorosso Alvin Okoro, oggi protagonista con una doppietta (foto profilo FB ufficiale Vis Pesaro Calcio) Nella ripresa, ilprova almeno ad accorciare le distanze, ma i pesaresi pervengono alla rete del 3-0 ancora con Okoro, uno dei migliori oggi, che sigla una bellissima rete chiudendo di fatto la gara al 71’. Nel finale, arriva il gol del definitivo 4-0 ancora col bomber Nicastro all’84’.

