Scatti erotici in rete, minacce a un quindicenne: “Paga o pubblico le foto”. Donna accusata di estorsione (Di sabato 26 ottobre 2024) Parma, 26 ottobre 2024 - Uno scambio di foto hard: sembrava un gioco erotico sul filo dei social, invece si è rivelata un’estorsione in piena regola. Vittima delle continue e insistenti richieste di denaro è un ragazzino di 15 anni del Parmense: il minore è stato agganciato in rete da quella che sembrava una coetanea, ma che in realtà era una Donna adulta. La Donna, una 30enne di origine straniera, è stata denunciata dai carabinieri di Fontanellato per aver chiesto denaro al minorenne. Se non avesse Pagato, la Donna avrebbe diffuso immagini a sfondo sessuale tali da distruggere la reputazione del ragazzino. Ilrestodelcarlino.it - Scatti erotici in rete, minacce a un quindicenne: “Paga o pubblico le foto”. Donna accusata di estorsione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Parma, 26 ottobre 2024 - Uno scambio dihard: sembrava un gioco erotico sul filo dei social, invece si è rivelata un’in piena regola. Vittima delle continue e insistenti richieste di denaro è un ragazzino di 15 anni del Parmense: il minore è stato agganciato inda quella che sembrava una coetanea, ma che in realtà era unaadulta. La, una 30enne di origine straniera, è stata denunciata dai carabinieri di Fontanellato per aver chiesto denaro al minorenne. Se non avesseto, laavrebbe diffuso immagini a sfondo sessuale tali da distruggere la reputazione del ragazzino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Via Lattea negli scatti di Andrea Curzi - ecco le foto che fanno sognare tutti - Una passione diventata un lavoro: "Faccio di tutto pur di seguire il mio sogno e immortalare comete e il cielo stellato". Ai giovani dice: "Non arrendetevi a un impiego che non vi piace e non mollate" (Ilrestodelcarlino.it)

Fotografa la moglie nuda e manda gli scatti ad amici e parenti : a processo per maltrattamenti - Un uomo di 80 anni è a processo per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie a Torino. In alcune occasioni avrebbe fotografato la donna nuda e poi inviato gli scatti ad amici e parenti. Ora la donna vive da un’amica e si sta ... (Open.online)

Gli scatti mai visti di Vivian Maier. Alla Villa Reale la grande mostra della fotografa della quotidianità - “Unseen. Le foto mai viste di Vivian Maier“. È il titolo della mostra che rende omaggio a una delle pioniere e massime esponenti della street photography. Appuntamento per appassionati e neofiti della fotografia al Belvedere della Villa Reale ... (Ilgiorno.it)

Pietro Busetta da economista a fotografo : 50 scatti e un video in mostra a Palermo raccontano il mondo - Pietro Massimo Busetta è uomo di numeri e di anime. Economista di fama internazionale, ha sempre attraversato i luoghi con curiosità, riproducendo le emozioni, fermando i personaggi incontrati, cercando piccole verità nelle scene di vita ... (Palermotoday.it)