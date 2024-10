Sara Centelleghe uccisa in casa: la 18enne è stata accoltellata. Si indaga tra i familiari e il giro di amicizie. La testimonianza della vicina (Di sabato 26 ottobre 2024) Delitto nella notte a Costa Volpino, Bergamo. Sara Centelleghe, 18 anni, è stata uccisa a coltellate da un aggressore mentre era nella sua abitazione in via Nazionale 142, vicino Leggo.it - Sara Centelleghe uccisa in casa: la 18enne è stata accoltellata. Si indaga tra i familiari e il giro di amicizie. La testimonianza della vicina Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Delitto nella notte a Costa Volpino, Bergamo., 18 anni, èa coltellate da un aggressore mentre era nella sua abitazione in via Nazionale 142, vicino

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sara Centelleghe uccisa in casa : la 18enne è stata accoltellata. Si indaga tra i familiari e il giro di amicizie - Delitto nella notte a Costa Volpino, Bergamo. Sara Centelleghe, 18 anni, è stata uccisa a coltellate da un aggressore mentre era nella sua abitazione in via Nazionale 142, vicino... (Leggo.it)

Sara Centelleghe accoltellata in casa a 18 anni : prova a fuggire per chiedere aiuto e muore. L'amica era uscita a comprare una bibita - Delitto nella notte a Costa Volpino, Bergamo. Sara Centelleghe, 18 anni, è stata uccisa a coltellate da un aggressore mentre era nella sua abitazione in via Nazionale, vicino... (Leggo.it)