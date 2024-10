Più fondi e visite gratis all’inizio del mese (Di sabato 26 ottobre 2024) Entrare nel Sistema museale nazionale significherà ricevere più finanziamenti ministeriali, avere orari ancora più lunghi di apertura e giorni ulteriori, migliorare la protezione dei beni e aumentare il flusso turistico, connettendosi alla rete che attualmente comprende 5mila musei su scala nazionale e collabora con Stato, Regioni, Comuni, Università e il sistema di formazione. Si tratta di una rete composita, coordinata dalla Direzione generale Musei (emanazione del ministero della Cultura), che ha come primo obiettivo quello di creare una governance del patrimonio improntata alla sostenibilità, all’innovazione e alla partecipazione. Ilgiorno.it - Più fondi e visite gratis all’inizio del mese Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Entrare nel Sistema museale nazionale significherà ricevere più finanziamenti ministeriali, avere orari ancora più lunghi di apertura e giorni ulteriori, migliorare la protezione dei beni e aumentare il flusso turistico, connettendosi alla rete che attualmente comprende 5mila musei su scala nazionale e collabora con Stato, Regioni, Comuni, Università e il sistema di formazione. Si tratta di una rete composita, coordinata dalla Direzione generale Musei (emanazione del ministero della Cultura), che ha come primo obiettivo quello di creare una governance del patrimonio improntata alla sostenibilità, all’innovazione e alla partecipazione.

