Oasport.it - Pallanuoto femminile, Euro Cup 2024-2025: Trieste e Rapallo vincono nella seconda giornata dei gironi di qualificazione

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Duplice vittoria delle formazioni italianedel Gruppo C delle qualificazioni dell’Cupdi: successi per, che resta sola in testa a punteggio pieno, e, che si riscatta dopo la battuta d’arresto patita ieri. Domani ci sarà il derby tra le due compagini italiane nel match che chiuderà il raggruppamento. Nel raggruppamento ospitato ale padrone di casalo scontro al vertice tra le due formazioni vittoriose ieri: le giuliane piegano le iberiche del Tenerife per 10-7. Nel primo quarto partono meglio le iberiche, che trovano subito il break e scappano sullo 0-2. Pronta reazione delle giuliane, cheparta parte della frazione ribaltano lo score e si portano in vantaggio per 3-2.