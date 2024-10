Omicidio di Paderno del Grappa, secondo "no" del Tribunale al trasferimento in comunità dell'imputato (Di sabato 26 ottobre 2024) Il killer di Bledar Dedja, l'albanese 39enne, trovato assassinato a coltellate la mattinata del 21 gennaio in un boschetto di via Dei Carpini a Paderno del Grappa, si è visto respingere per la seconda volta la richiesta di modifica della misura cautelare. Il ragazzo, che al tempo dei fatti era un Trevisotoday.it - Omicidio di Paderno del Grappa, secondo "no" del Tribunale al trasferimento in comunità dell'imputato Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il killer di Bledar Dedja, l'albanese 39enne, trovato assassinato a coltellate la mattinata del 21 gennaio in un boschetto di via Dei Carpini adel, si è visto respingere per la seconda volta la richiesta di modificaa misura cautelare. Il ragazzo, che al tempo dei fatti era un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio di Paderno del Grappa - l'assassino ora punta alla messa alla prova - L'omicida reo confesso di Bledar Dedja, l'albanese di 39 anni trovato accoltellato il 20 gennaio in un boschetto di via Carpini a Paderno del Grappa, potrebbe vedere il processo a suo carico terminare con una messa alla prova. Per ora si tratta ... (Trevisotoday.it)

Omicidio di Paderno del Grappa - l'assassino ora punta alla una messa alla prova - L'omicida reo confesso di Bledar Dedja, l'albanese di 39 anni trovato accoltellato il 20 gennaio in un boschetto di via Carpini a Paderno del Grappa, potrebbe vedere il processo a suo carico terminare con una messa alla prova. Per ora si tratta ... (Trevisotoday.it)