Nomine governative all’Università degli Studi di Trento | Franco Bernabè nuovo presidente

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ultima seduta della Giunta provinciale di, tenutasi di recente, è stata ufficializzata la nomina deldel Consiglio di amministrazione dell’Universitàdi. L’incarico è stato affidato al dott., decisione che rappresenta un passo significativo per il futuro dell’ateneo trentino. Con questa delibera, proposta dall’assessore Achille Spinelli, è stato nominato anche il prof. Sergio Abrignani come consigliere, selezionato dal Comitato per le. Entrambi i loro mandati dureranno sei anni. La nomina di: un passo strategico La Giunta provinciale ha motivato la scelta disottolineando le sue “elevate doti professionali e specifiche competenze manageriali di altissimo livello” che emergono dal suo curriculum vitae.