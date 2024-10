Thesocialpost.it - Napoli-Lacce 1-0: gli azzurri tentano la fuga

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilsi impone per 1-0 sul Lecce, un risultato che, sebbene di misura, consente ai partenopei di allungare in vetta alla classifica di Serie A. Dopo un avvio di campionato senza vittorie di questo tipo, gli uomini di Antonio Conte hanno trovato il modo di prevalere in due partite consecutive con il medesimo punteggio: prima contro l’Empoli e ora in casa contro il Lecce. Questo successo, pur ottenuto con fatica, evidenzia la determinazione della squadra azzurra.Leggi anche: Juve, Thiago Motta non si tiene: “Ecco chi vincerà lo scudetto” Gara difficile Chi si aspettava una vittoria agevole per ilha dovuto rivedere le proprie aspettative. Nonostante il pesante 6-0 subito dal Lecce contro la Fiorentina nella scorsa giornata, i salentini hanno dimostrato grande tenacia, mettendo in difficoltà la formazione di Conte.