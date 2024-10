Lanazione.it - Murale per Lorenzo: "Grazie di cuore"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo il plauso unanime degli appassionati di pallacanestro per ilrealizzato in ricordo diGiordano, storico presidente degli Untouchables, riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti ricevuti: "Francesca e Tommaso ringraziano ditutto il gruppo Untouchables per il grande lavoro e la grande collaborazione nella realizzazione del; i ringraziamenti vanno in particolar modo a Gabriele, Massimiliano, Garella e soprattutto a Matteo Gori che ha realizzato questo bellissimo. Ringraziamo inoltre l’amministrazione comunale e chiunque abbia permesso la realizzazione del. Un ringraziamento speciale arriva sicuramente anche da parte diche ora è per sempre nella sua curva del".