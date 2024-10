Modì – Tre giorni sulle ali della follia, recensione RoFF19: Johnny Depp dirige Riccardo Scamarcio nel biopic su Amedeo Modigliani (Di sabato 26 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostra recensione di Modì – Tre giorni sulle ali della follia, diretto da Johnny Depp con Riccardo Scamarcio e Al Pacino: la personalità e la pazzia di Modigliani si riflettono in un film caotico e imperfetto, e a suo modo vivo e vibrante Arriva al RoFF19 Modì – Tre giorni sulle ali della follia, opera seconda di Johnny Depp che per l’occasione ritirerà anche il prestigioso Premio alla Carriera. Un film fortemente voluto e cercato dall’attore e regista americano, il quale si è affidato al nostro Riccardo Scamarcio e ad Al Pacino (in una piccola parte) per traslare sullo schermo i dolori, i demoni, i tormenti ma anche il talento sconfinato, il carattere turbolento e la follia creativa di Amedeo Modigliani. .com - Modì – Tre giorni sulle ali della follia, recensione RoFF19: Johnny Depp dirige Riccardo Scamarcio nel biopic su Amedeo Modigliani Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradi– Treali, diretto dacone Al Pacino: la personalità e la pazzia disi riflettono in un film caotico e imperfetto, e a suo modo vivo e vibrante Arriva al– Treali, opera seconda diche per l’occasione ritirerà anche il prestigioso Premio alla Carriera. Un film fortemente voluto e cercato dall’attore e regista americano, il quale si è affidato al nostroe ad Al Pacino (in una piccola parte) per traslare sullo schermo i dolori, i demoni, i tormenti ma anche il talento sconfinato, il carattere turbolento e lacreativa di

