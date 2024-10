Milano, riecco i vigili di quartiere: saranno 90 da fine novembre (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano – Che si chiamino vigili di quartiere o vigili di prossimità, poco cambia. La sostanza è la stessa: dalla fine di novembre, 90 ghisa saranno equamente distribuiti nei quartieri (5 pattuglie con due agenti per ognuno dei 9 Municipi) per potenziare la presenza della polizia locale sul territorio sia di mattina che di pomeriggio. S in dal suo insediamento datato primo ottobre, il comandante Gianluca Mirabelli ha introdotto posti di controllo e presìdi fissi agli incroci più trafficati: “In una settimana, facendone uno per zona di 45 minuti, abbiamo identificato 2.500 persone transitate in città”. Ilgiorno.it - Milano, riecco i vigili di quartiere: saranno 90 da fine novembre Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)– Che si chiaminodidi prossimità, poco cambia. La sostanza è la stessa: dalladi, 90 ghisaequamente distribuiti nei quartieri (5 pattuglie con due agenti per ognuno dei 9 Municipi) per potenziare la presenza della polizia locale sul territorio sia di mattina che di pomeriggio. S in dal suo insediamento datato primo ottobre, il comandante Gianluca Mirabelli ha introdotto posti di controllo e presìdi fissi agli incroci più trafficati: “In una settimana, facendone uno per zona di 45 minuti, abbiamo identificato 2.500 persone transitate in città”.

