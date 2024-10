L'olio si sposta sempre a nord, fino all'Inghilterra. Come cambia la mappa degli ulivi a causa del cambiamento climatico (Di sabato 26 ottobre 2024) «Tra due o tre anni avremo l’extravergine. Il clima è buono e anche il terreno sembra essere idoneo all’olivicoltura. Pensi che questi terreni sono stati bonificate nel Seicento dagli olandesi, poi sempre coltivate a grano e barbabietole e situate a pochi metri sotto il livello del mare». Quello di cui parla Pietro Leone, titolare dell’Oleificio Cericola nel Foggiano, non è un nuovo impianto in Puglia o in altre zone italiane, bensì il primo oliveto progettato e realizzato nel Regno Unito. Leone ci spiega che si tratta di un progetto che gli è stato affidato da David Hoyles, titolare dell’azienda agricola The English Olive Co. situata a Spalding, un centinaio di chilometri a nord di Cambridge, e che una coltura di questo tipo è stata possibile da realizzare in quanto negli ultimi dieci anni in quella zona la temperatura media si è alzata di almeno due gradi. Gamberorosso.it - L'olio si sposta sempre a nord, fino all'Inghilterra. Come cambia la mappa degli ulivi a causa del cambiamento climatico Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di sabato 26 ottobre 2024) «Tra due o tre anni avremo l’extravergine. Il clima è buono e anche il terreno sembra essere idoneo all’olivicoltura. Pensi che questi terreni sono stati bonificate nel Seicento dagli olandesi, poicoltivate a grano e barbabietole e situate a pochi metri sotto il livello del mare». Quello di cui parla Pietro Leone, titolare dell’Oleificio Cericola nel Foggiano, non è un nuovo impianto in Puglia o in altre zone italiane, bensì il primo oliveto progettato e realizzato nel Regno Unito. Leone ci spiega che si tratta di un progetto che gli è stato affidato da David Hoyles, titolare dell’azienda agricola The English Olive Co. situata a Spalding, un centinaio di chilometri adi Cambridge, e che una coltura di questo tipo è stata possibile da realizzare in quanto negli ultimi dieci anni in quella zona la temperatura media si è alzata di almeno due gradi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Imu «aumenta» solo per mezz’ora. Il gasolio invece sale per sempre - Giancarlo Giorgetti ieri ha alzato l’Imu e le tasse sulla compravendita delle case per una mezz’oretta buona. Poi è tornata la quiete. E il panico è rientrato. Il teatro di guerra fiscale si consuma durante l’audizione del ministro di fronte ... (Panorama.it)

L’Imu «aumenta» solo per mezz’ora. Il gasolio invece sale per sempre - Mal interpretate le frasi di Giancarlo Giorgetti sugli adeguamenti catastali per chi ha usato bonus. Continua a leggere (Laverita.info)

Perché il prezzo dell’olio è sempre più alto? - Siamo nel periodo dell’anno in cui il consumo di olio extravergine di oliva – un elemento essenziale della Dieta Mediterranea – dovrebbe essere ai suoi massimi. In estate, infatti, le persone tendono a consumare maggiormente alimenti come insalate ... (Ildenaro.it)