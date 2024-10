361magazine.com - “LE IENE”: Sangiuliano – Boccia: i dettagli del nuovo servizio

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) “LE”:e la Chiave D’oro scomparsa. Le anticipazioni Che fine ha fatto la preziosa chiave d’oro di Pompei, dal valore di circa 12000 euro, donata da Carmine Lo Sapio, sindaco della città vesuviana, a Gennaroquando era ministro? A svelarlo è un documento inedito, firmato dall’allora capo del dicastero della Cultura. A mostrarlo in esclusiva è Alessandro Sortino, nelde “Le” in onda domani, domenica 27 ottobre, in prima serata, su Italia 1. Sul tipo di relazione che c’è stata tra Gennaroe la consulente mancata del ministero Maria Rosaria, stanno indagando i Pm di Roma. Ma ci sarebbe unfascicolo, che sarebbe stato aperto proprio a proposito della chiave d’oro, sulla cui sorte starebbe indagando anche la Corte dei conti.