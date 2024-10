Gaeta.it - La triste sorte del Teatro Tendastrisce: un ex simbolo culturale ridotto a teatro di furti

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nel cuore della capitale italiana, il, un tempo vivace fulcro di spettacoli e di cultura, ha subito un destino inglorioso. Da gay comedy a concerti jazz, questa struttura, inaugurata nel 2006 in via Giorgio Perlasca, è oggi un ricordo sbiadito e preoccupante per i residenti della zona. Il suo declino ha inizio nel 2016, quando un incendio devastante ha segnato la fine della sua vita pubblica. Da allora, ciò che rimane delè stato occupato da individui che, non solo hanno smarrito un passato di bellezza e arte, ma hanno anche trasformato la zona in un luogo di insicurezza e paura. Storia dele il suo declino Nato come un polo d'attrazione per eventi di ogni genere, ilsi trovava in una posizione strategica, quasi all'angolo con viale Togliatti.