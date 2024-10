Ilrestodelcarlino.it - La lezione dimenticata di Luigi Einaudi

(Di sabato 26 ottobre 2024) “La lotta contro la distruzione del suolo sarà dura, lunga, forse secolare, ma è il massimo compito di oggi se si vuole salvare il luogo in cui vivono gli italiani. La responsabilità non può essere additata solo al clima, spetta agli uomini”: dal 1951 (grande rotta del fiume Po) al 2024, lanon è evidentemente servita. Le parole sull’alluvione erano dell’allora presidente della RepubblicaE inaudi in visita in Polesine e quello ‘Scrittoio del Presidente’ torna tragicamente d’attualità. Tutto quello che sentiamo sul cambiamento climatico è ineludibile e incontrovertibile, ma non basta. La settimana più difficile di Bologna del nuovo millennio lo dimostra. Serve un piano straordinario, dice la presidente facente funzioni dell’Emilia-Romagna Irene Priolo: è vero.