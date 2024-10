Il Prefetto: “Omicidio di Emanuele Tufano sintomo di una realtà, emergenza educativa riguarda tutti” (Di sabato 26 ottobre 2024) A Fanpage.it il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, sull'omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in una sparatoria il 24 ottobre nei pressi del corso Umberto I. Fanpage.it - Il Prefetto: “Omicidio di Emanuele Tufano sintomo di una realtà, emergenza educativa riguarda tutti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A Fanpage.it ildi Napoli, Michele di Bari, sull'omicidio di, il 15enne ucciso in una sparatoria il 24 ottobre nei pressi del corso Umberto I.

