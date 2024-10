Lanazione.it - Il distretto orafo è sotto assedio: colpo bis alla Joker dopo 4 giorni. Il proprietario: “Nessuno li ferma”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Civitella (Arezzo), 26 ottobre 2024 – Armati sempre di ascia e con la stessa sfrontatezza sono entrati nuovamente nell’azienda orafapreziosi di Coradeschi, a Tegoleto. Erano passati appena quattrodall’ultimosubito, quello messo in atto domenica alle 23. Una banda di cinque persone, con il volto coperto, hanno sfondato la porta blindata con un’ascia e, in appena sei minuti, erano entrati, portando via un bottino di circa 40mila euro, tra ottone e argento arraffato dai banconi, importo non ingente come in altri furti precedenti nell’Aretino. “Non li ha spaventati niente né l’rme perimetrale, né il volumetrico. La sirena suonava e loro andavano avanti a testa bassa. Niente li” ci aveva raccontato Lucia Coradeschi che con il fratello Lucio conduce la ditta di semilavorati che è stata fondata nel 1990. Giovedì notte la replica.