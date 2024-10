Golf Genesis Championship 2024 | Kim e An in testa Laporta segue in seconda posizione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Giornata a dir poco interessante, quella che è andata in scena al Jack NicklausClub di Incheon, in Corea del Sud, per il moving day del. Tom Kim si porta inalla classifica con un -5 (-12 il totale) appaiato al connazionale Byeong Hun An, che dopo una partenza sprint nelle prime due giornate paga un round leggermente sottotono in -1. Classifica che è ora molto corta, con in T2 a -11 anche l’italiano Francesco, insieme al francese Antoine Rozner (ottimo -7 di giornata) e al portoghese Ricardo Gouveia. Per quanto riguarda gli altri italiani, ottima giornata anche per Guido Migliozzi, che dopo un avvio in sordina nei primi due turni, piazza un -6 di giornata per un -7 in T17. Passano il taglio anche Edoardo Molinari e Filippo Celli, rispettivamente a un -1 e -2 totali.