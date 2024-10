Elezioni Usa, Harris e Trump in parità: 48 a 48. Vantaggi lievi negli swing states (Di sabato 26 ottobre 2024) L’ultimo sondaggio, condotto per Cnn, li dà in sostanziale parità: 48 a 48. La sfida tra la vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris e lo sfidante repubblicano Donald Trump si giocherà fino all’ultimo, e a determinare l’esito elettorale saranno i risultati dei sette swing states (Pennsylvania, Arizona, Georgia, North Carolina, Wisconsin, Mchigan e Nevada). Nessuno di loro, al momento, presenta un Vantaggio netto per uno dei due candidati. Il sondaggio condotto per Cnn conferma quello che era già emerso nelle scorse ore con la rilevazione finale del New York Times, che dava entrambi i candidati al 48%. In Pennsylvania (<1), Nevada (<1), Wisconsin (<1) e Michigan (+1), Harris è in lievissimo Vantaggio, e altrettanto flebile è quello di Trump in North Carolina (<1) e Georgia (+1), mentre va meglio in Arizona (+2). Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Usa, Harris e Trump in parità: 48 a 48. Vantaggi lievi negli swing states Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’ultimo sondaggio, condotto per Cnn, li dà in sostanziale: 48 a 48. La sfida tra la vice presidente degli Stati Uniti Kamalae lo sfidante repubblicano Donaldsi giocherà fino all’ultimo, e a determinare l’esito elettorale saranno i risultati dei sette(Pennsylvania, Arizona, Georgia, North Carolina, Wisconsin, Mchigan e Nevada). Nessuno di loro, al momento, presenta uno netto per uno dei due candidati. Il sondaggio condotto per Cnn conferma quello che era già emerso nelle scorse ore con la rilevazione finale del New York Times, che dava entrambi i candidati al 48%. In Pennsylvania (<1), Nevada (<1), Wisconsin (<1) e Michigan (+1),è inssimoo, e altrettanto flebile è quello diin North Carolina (<1) e Georgia (+1), mentre va meglio in Arizona (+2).

