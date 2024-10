Sport.quotidiano.net - E-Work Serve un altro segnale di forza

(Di sabato 26 ottobre 2024) Riuscirà l’effetto PalaBubani a spingere l’E-alla vittoria del terzo scontro diretto della stagione? Le faentine sono attese domani alle 18 da una sfida molto delicata conto l’Alpo Villafranca delle ex Soglia e Spinelli, squadra in lotta per la salvezza che ha iniziato molto bene la stagione. Il bottino raccolto fino ad ora in tre gare giocate (ha già osservato il turno di riposo) è di una sola vittoria ottenuta con Battipaglia, ma anche al cospetto di corazzate come Campobasso e Venezia si è fatta valere nonostante le scontate sconfitte. Un ruolino di marcia che deve tenere alta l’attenzione dell’E-, perché dopo i successi con Battipaglia e Brescia, vincere domani sarebbe un ulterioredidato alle avversarie, ma soprattutto porterebbe altri punti pesanti in vista di un mese di novembre dove affronterà Sesto San Giovanni e Venezia, entrambe in casa.