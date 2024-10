Draper-Khachanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 (Di sabato 26 ottobre 2024) Jack Draper sfiderà Karen Khachanov nella finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Dopo i problemi fisici di questa estate, il tennista russo è tornato alla grande ed ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva. Dopo il successo della scorsa settimana ad Almaty, sono arrivate altre quattro vittorie in Austria e dunque la possibilità di sollevare un altro trofeo. Non avrà però vita facile contro il britannico Draper, protagonista di un’ottima settimana. Khachanov conduce 2-1 nei precedenti, ma ha perso il più recente. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Draper e Khachanov scenderanno in campo domenica 27 ottobre sul Centre Court non prima delle ore 13.00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Jacksfiderà Karennella finale del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Dopo i problemi fisici di questa estate, il tennista russo è tornato alla grande ed ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva. Dopo il successo della scorsa settimana ad Almaty, sono arrivate altre quattro vittorie in Austria e dunque la possibilità di sollevare un altro trofeo. Non avrà però vita facile contro il britannico, protagonista di un’ottima settimana.conduce 2-1 nei precedenti, ma ha perso il più recente. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 27 ottobre sul Centre Court non prima delle ore 13.00.

