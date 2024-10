Spazionapoli.it - Conte: “Poco da rimproverare alla squadra”, poi il commento su Inter-Juve

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il Napoli supera il Lecce di misura: Antoniomanda un messaggio alle pretendenti dopo la vittoria casalinga. Il Napoli batte il Lecce e si tiene stretta la vetta della classifica. Gli azzurri di Antonio, dopo il successo per 1-0 in casa dell’Empoli, hanno messo in cascina un’altra vittoria di misura in questo weekend Serie A, piegando i giallorossi di Luca Gotti grazierete di Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli continua a volare, tenendosi ben saldo in cimaclassifica. Con lana vittoria sul Lecce, i partenopei salgono a quota 22 punti in classifica. Gli azzurri hanno conquistato al Diego Armando Maradona la loro quinta vittoria, nonché il nono risultato utile di fila. Il Napoli adesso può godersi il weekend, in attesa dintus. Il derby d’Italia è stato proprio il prima tema toccato daal termine della gara.