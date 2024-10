Inter-news.it - CONFERENZA – Inzaghi alla vigilia di Inter-Juventus: tutte le dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)protagonista dellastampa didi. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12:30. Un’ora prima è toccato a Thiago Motta.DI12.46 Finita lastampa di. L’è tornata? Cinque vittorie danno grandissima fiducia ed energia, ma non siamo stati ad applaudirci. Abbiamo analizzato, dovevamo fare meglio, ma sappiamo che ci sono stati momenti dove potevamo fare meglio. Sfida tra fratelli, che significa? Sensazioni che rimangono dentro, ho sfidato Pippo otto volte da calciatore. Penso al primo-Piacenza al Delle Alpi ed è stato emozionante. Rimarrà in loro per tutta la vita e per i loro genitori. Penso ai miei scontri con Pippo, quando ci giocavamo pure gli scudetti. In quel Juve-Piacenza segnò appunto Pippo.