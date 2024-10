Impresaitaliana.net - Calci e pugni all’autista dell’ANM, arrestato un 43 enne per lesioni, resistenza ed interruzione di pubblico servizio

(Di sabato 26 ottobre 2024) A chiamare i Carabinieri è stato l’autista che dopo l’aggressione ha fermato il mezzo in attesa dei militari Dopo aver infastidito tutti i presenti, probabilmente ubriaco, un uomo di 43 anni ha aggredito conl’autista di un autobusdella linea 151. A chiamare il 112 è stato lo stesso lavoratore dell’azienda di trasporti che dopo l’aggressione ha fermato il mezzo nel quartiere Poggioreale, i militari sono intervenuti prontamente in via Stadera provando a calmare il soggetto che era in evidente stato di alterazione psicofisica. Il 43dopo aver infastidito i passeggeri del bus ed aver aggredito l’autista non si placa neanche quando interventono i 4 militari ed inizia una nuova colluttazione, i carabinieri riescono a bloccarlo ed a trasferirlo all’Ospedale del Mare per poi arrestarlo.