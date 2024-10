Agi.it - Brignone apre la stagione con un trionfo nel gigante a Soelden

(Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - "Se devo essere sincera, è stata una sorpresa anche per me perché ho fatto molta fatica all'inizio del muro ma poi mi sono detta 'devi andare, devi andare'. Ho cercato di sciare a mio modo e mi è venuto bene. Sono molto orgogliosa di quello che fatto, ma mai mi sarei aspettata di essere davanti". È il commento di Federicadopo la vittoria nello slalomdiche oggi ha aperto la 59esima edizione della Coppa del mondo di sci alpino. Per la campionessa valdostana quella di oggi è stata la vittoria numero 28 in carriera (la tredicesima in) e il 70esimo podio in Coppa. Per l'Italia del movimento femminile si tratta della vittoria numero 130. Nella classifica interna, la seconda italiana più vincente è Sofia Goggia con 24 affermazioni (è attesa al rientro nel mese di dicembre), terza Deborah Compagnoni con 16, quarta Isolde Kostner con 15.