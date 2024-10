Brescia piange Fabiano Brunetti, maestro di muay thai, in un commovente addio (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le strade del quartiere Primo Maggio di Brescia sono state avvolte da un’atmosfera di profondo dolore nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, quando migliaia di persone si sono radunate per rendere omaggio a Fabiano Brunetti, un amato maestro di muay thai. La chiesa parrocchiale del quartiere, dove Brunetti era cresciuto e diventato una figura ben conosciuta, si è riempita di familiari, amici e allievi, tutti uniti nel ricordare una vita dedicata agli altri e alla propria passione. Una vita dedicata allo sport e alla comunità Fabiano Brunetti, scomparso prematuramente all’età di 50 anni a causa di un malore improvviso, era un punto di riferimento per molti nella sua comunità. Cresciuto nel quartiere Primo Maggio, ha sempre manifestato una grande passione per le arti marziali, in particolare per la muay thai, meglio conosciuta come boxe thailandese. Gaeta.it - Brescia piange Fabiano Brunetti, maestro di muay thai, in un commovente addio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le strade del quartiere Primo Maggio disono state avvolte da un’atmosfera di profondo dolore nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, quando migliaia di persone si sono radunate per rendere omaggio a, un amatodi. La chiesa parrocchiale del quartiere, doveera cresciuto e diventato una figura ben conosciuta, si è riempita di familiari, amici e allievi, tutti uniti nel ricordare una vita dedicata agli altri e alla propria passione. Una vita dedicata allo sport e alla comunità, scomparso prematuramente all’età di 50 anni a causa di un malore improvviso, era un punto di riferimento per molti nella sua comunità. Cresciuto nel quartiere Primo Maggio, ha sempre manifestato una grande passione per le arti marziali, in particolare per la, meglio conosciuta come boxelandese.

Addio a Fabiano Brunetti: il quartiere in lutto per uno stimato uomo - Fabiano Brunetti aveva appena 50 anni. A stroncarlo è stato un malore improvviso, accusato nei giorni scorsi tra le mura della sua abitazione. Nonostante la tempestiva corsa dei sanitari, non c'è ... (41esimoparallelo.it)

