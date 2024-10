Lapresse.it - Bologna-Milan, partita rinviata con possibile recupero a febbraio. Scaroni: “Incomprensibile”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Alla fine è prevalso il volere del sindaco di. Lacon il, valida per la nona giornata di Serie A, è stataa data da destinarsi vista l’allerta meteo nel capoluogo emiliano. Lo ha deciso la Lega Serie A al termine di un Consiglio straordinario convocato ieri. La gara era in programma allo stadio Dall’Ara oggi alle 18, ma già giovedì il sindaco Matteo Lepore aveva firmato una ordinanza d’accordo con il prefetto in cui dichiarava l’impossibilità di disputare lavista l’allerta meteo in città. Nell’ordinanza viene sottolineato che la gara “porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35mila persone, con conseguenti problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte”.