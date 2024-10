Bambina di 10 anni travolta e uccisa dal cancello in ferro. La tragedia davanti casa sotto gli occhi dei genitori (Di sabato 26 ottobre 2024) Una Bambina di dieci anni ha perso la vita dopo essere stata travolta dal pesante cancello in ferro dell'abitazione. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio provincia di Avellino, in Leggo.it - Bambina di 10 anni travolta e uccisa dal cancello in ferro. La tragedia davanti casa sotto gli occhi dei genitori Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unadi dieciha perso la vita dopo essere statadal pesanteindell'abitazione. Laè avvenuta nel tardo pomeriggio provincia di Avellino, in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bambina di 6 anni investita da un’auto all’entrata di scuola nel Milanese : trasportata in ospedale - Un'automobilista ha investito una bambina di 6 anni all'entrata di scuola a Cuggiono (Milano) nella mattinata del 25 ottobre. La piccola è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere (Fanpage.it)

Messina - bambina di 8 anni muore nella notte in ospedale : era arrivata con un’infezione batterica - La piccola era ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica: era stata portata in ospedale la notte tra sabato e domenica con febbre altissima e una grave infezione batterica in corso.Continua a leggere (Fanpage.it)

Bambina di 12 anni violentata e rapinata da tre ragazzini - Attirata con l’inganno a casa di un amico, poi violentata da un gruppo di tre ragazzini e anche derubata. È il racconto choc di una ragazzina di 12 anni. Un episodio terribile che si sarebbe consumato venerdì scorso nel basso Salento, in località ... (Thesocialpost.it)

Bambina di 12 anni violentata e rapinata da tre ragazzini : attirata a casa con un tranello - poi lo stupro di gruppo - Attirata con l'inganno a casa di un amico, poi violentata da un gruppo di tre ragazzini e anche derubata. È il racconto choc di una ragazzina di 12 anni. Il terribile episodio si... (Leggo.it)