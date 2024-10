WTA Guangzhou, Dolehide aspetta una tra Bronzetti e Wang. Siniakova avanza (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tre delle quattro semifinaliste decretate sul cemento di Guangzhou. Fra un paio d’ore conosceremo se in Final Four entrerà anche Lucia Bronzetti, che se la vedrà con Xiyu Wang fra pochi minuti contro la padrona di casa in una sfida in cui è sulla carta favorita. Per lei c’è in attesa la statunitense Caroline Dolehide, che torna al penultimo atto dopo il torneo di Mubadala di inizio agosto. Match da montagne russe contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, che è letteralmente scoppiata nel terzo set beccandosi un doloroso bagel. avanza la prima giocatrice del seeding Katerina Siniakova: il match con Bernarda Pera poteva essere insidioso, ma alla fine è lei ad avere la meglio nonostante una giornata nemmeno sufficiente al servizio, riuscendo a mettere più di una pezza in risposta. Oasport.it - WTA Guangzhou, Dolehide aspetta una tra Bronzetti e Wang. Siniakova avanza Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tre delle quattro semifinaliste decretate sul cemento di. Fra un paio d’ore conosceremo se in Final Four entrerà anche Lucia, che se la vedrà con Xiyufra pochi minuti contro la padrona di casa in una sfida in cui è sulla carta favorita. Per lei c’è in attesa la statunitense Caroline, che torna al penultimo atto dopo il torneo di Mubadala di inizio agosto. Match da montagne russe contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, che è letteralmente scoppiata nel terzo set beccandosi un doloroso bagel.la prima giocatrice del seeding Katerina: il match con Bernarda Pera poteva essere insidioso, ma alla fine è lei ad avere la meglio nonostante una giornata nemmeno sufficiente al servizio, riuscendo a mettere più di una pezza in risposta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Bronzetti-Wang 1-1 - quarti di finale Wta Guangzhou 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Wang, incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Guangzhou 2024 (cemento outdoor). La romagnola è reduce da due belle vittorie in due set ottenute ai danni rispettivamente dell’armena ... (Sportface.it)

LIVE – Bronzetti-Wang 0-1 - quarti di finale Wta Guangzhou 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Wang, incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Guangzhou 2024 (cemento outdoor). La romagnola è reduce da due belle vittorie in due set ottenute ai danni rispettivamente dell’armena ... (Sportface.it)

Bronzetti-Wang in tv : data - orario - canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024 - Lucia Bronzetti sfiderà Xiyu Wang nel match di quarti di finale del WTA 250 di Guangzhou 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Prosegue l’ottima settimana della tennista azzurro, che dopo aver sconfitto al debutto Avanesyan ha piegato ... (Sportface.it)

LIVE – Bronzetti-Wang - quarti di finale Wta Guangzhou 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Wang, incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Guangzhou 2024 (cemento outdoor). La romagnola è reduce da due belle vittorie in due set ottenute ai danni rispettivamente dell’armena ... (Sportface.it)