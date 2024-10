Week end di maltempo tra novarese e Vco: in arrivo (ancora) forti piogge e rovesci (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sarà un Week end di forte maltempo quello in arrivo su novarese e Vco.Secondo le previsioni del meteorolgo di 3B Meteo Edoardo Ferrara, infatti, "piogge e rovesci diffusi interesseranno gran parte del territorio regionale sia nel corso di sabato che domenica. Previsti picchi di oltre 50-70mm Novaratoday.it - Week end di maltempo tra novarese e Vco: in arrivo (ancora) forti piogge e rovesci Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sarà unend di fortequello insue Vco.Secondo le previsioni del meteorolgo di 3B Meteo Edoardo Ferrara, infatti, "diffusi interesseranno gran parte del territorio regionale sia nel corso di sabato che domenica. Previsti picchi di oltre 50-70mm

