Uncharted | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film con Tom Holland

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024): dalallesulcon TomAnche se sono ancora gli adattamenti dei fumetti ad avere il predominio ad Hollywood, alcune trasposizioni di videogiochi stanno iniziando fargli concorrenza. Solo di recente, infatti, sono arrivati sul grande o piccolo schermo titoli come The Last of Us, Borderlands, Super Mario Bros. – Ile Sonic – Il. A questi si può aggiungere anche(qui la recensione), tratta dall’omonima serie di videogiochi in cui si raccontano le avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake. Uscito nel 2022, ilè diretto da Ruben Fleischer (Venom, Zombieland – Doppio colpo)., come ben sapranno i fan, è una serie di videogiochi per Playstation creata dall’autrice americana Amy Hennig.