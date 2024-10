Un comune pontino istalla la panchina evolutiva | dotata di pannelli soli permette la ricarica dei dispositivi mobili e fornisce wifi gratis

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roccasecca continua a innovare i propri spazi pubblici, puntando sulla sostenibilità e sulla tecnologia. In Piazza Risorgimento è stata recentemente installata una, un arredo urbano che va oltre il semplice utilizzo come punto di sosta. Questo nuovo elemento rappresenta un salto verso il futuro, integrando funzionalità tecnologiche avanzate per i cittadini e i visitatori. Questaintelligente è alimentata interamente dall’energia solare, e le sue caratteristiche sono davvero uniche: oltre a fornire un comodo punto di ritrovo,di caricarecome telefoni, auricolari, smartwatch, monopattini elettrici e biciclette elettriche. Inoltre, offre un servizio di Wi-Fi gratuito e, durante l’inverno, riesce a riscaldare lo spazio circostante, rendendo piacevole fermarsi anche nelle giornate più fredde.