Uccide la moglie malata da tempo e poi si taglia la vene: dramma della disperazione a Matera (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un pensionato 77enne è stato arrestato per aver ucciso la moglie malata da tempo, soffocandola. Dopo il delitto aveva tentato di togliersi la vita, ma i familiari lo hanno soccorso e portato in ospedale. Fanpage.it - Uccide la moglie malata da tempo e poi si taglia la vene: dramma della disperazione a Matera Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un pensionato 77enne è stato arrestato per aver ucciso lada, soffocandola. Dopo il delitto aveva tentato di togliersi la vita, ma i familiari lo hanno soccorso e portato in ospedale.

A Matera 77enne uccide la moglie malata e tenta suicidio : salvato dai familiari. Ora è agli arresti in ospedale - È accaduto nella serata di giovedì 24 ottobre. L’anziano interrogato dal pm ha ammesso le responsabilità. Attualmente è piantonato in ospedale (Bari.repubblica.it)

Matera - uccide la moglie malata e tenta il suicidio : arrestato 77enne - Uccide la moglie malata soffocandola, poi tenta il suicidio ma viene soccorso dai familiari e trasportato in ospedale. È successo ieri pomeriggio a Matera, dove i Carabinieri hanno arrestato l’uomo, un 77enne del posto, ritenuto responsabile ... (Lapresse.it)

