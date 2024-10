Torino-Como oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 (Di venerdì 25 ottobre 2024) oggi Torino e Como si affronteranno nella seconda partita della nona giornata di Serie A 2024/2025. Il match tra la squadra di Vanoli e quella di Fabregas sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn, tramite la sottoscrizione di abbonamento. Il match sarà disponibile anche sul canale Dazn (214) di Sky, attivabile al costo di 10 euro al mese. Calcio d’inizio in programma alle ore 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Torino-Como oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)si affronteranno nella seconda partita della nona giornata di. Il match tra la squadra di Vanoli e quella di Fabregas sarà visibile inesclusiva su Dazn, tramite la sottoscrizione di abbonamento. Il match sarà disponibile anche sulDazn (214) di Sky, attivabile al costo di 10 euro al mese. Calcio d’inizio in programma alle ore 18.30 allo Stadio Olimpico Grandein tv:SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Como all’Olimpico. Fabregas-Vanoli - amici rivali. La tana del Torino è quasi stregata - Nell’anticipo della nona giornata di Serie A, il Como scende in campo all’Olimpico di Torino, questa sera alle 20,45, per un’interessante sfida di centro classifica. Il Como ha vinto a Torino contro i granata solo una volta nel campionato ... (Sport.quotidiano.net)

Torino-Como (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - E’ un Como meno spumeggiante di quello che si era visto prima della sosta, questa la sensazione nell’1-1 contro il Parma con i gol di Paz e Bonny nel quale i lariani hanno mosso la classifica in uno scontro salvezza dando vita a un insolito ... (Infobetting.com)

Torino-Como : dove vederla - orario e probabili formazioni - Allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida di Serie A Torino-Como: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino si giocherà la gara valevole per la 9ª giornata di Serie ... (Calcionews24.com)

Torino-Como : l'imperativo è fare punti dopo tre sconfitte consecutive. Dove vedere la partita in tv e in streaming - Tre sconfitte consecutive sempre per 3-2, spesso figlie di errori difensivi o di errate valutazioni arbitrali. Ma ormai è il passato e il Toro vuole guardare avanti. A partire da questa sera, venerdì 25 ottobre 2024, quando alle 20.45 affronterà ... (Torinotoday.it)