Terna da Bei un finanziamento di 400 mln per il rinnovo della rete elettrica

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)e la Banca europea per gli investimenti hanno sottoscritto un contratto dida 400 milioni di euro finalizzato a rafforzare l’efficienza e l’affidabilitàdi trasmissione nazionale. Gli interventi, che saranno realizzati entro il 2026 in tutta Italia, mirano a rinnovare e sostituire le infrastrutture esistenti con le più moderne soluzioni in termini di sostenibilità ambientale, contribuendo a incrementare significativamente il livello di resilienzacontro futuri eventi climatici estremi. L’accordo diconsolida ulteriormente la partnership tra la Bei e, una collaborazione fondamentale per raggiungere gli obiettivi di REPowerEU e per promuovere la transizione e la sicurezza energetica in Europa.