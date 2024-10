Lanazione.it - Teatri, si apre il sipario ’Aladin’ ai Rinnovati inaugura la stagione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il vascello arriva in porto. È il grande veliero che sembra navigare in un mare onirico, quello ritratto nel manifesto della nuovadeidi Siena, sulla quale stasera si aprirà il. Oggi alle 21 va in scena il musical Aladin, per la prima delle tre repliche in programma ai(le altre sono domani alle 21 e domenica alle 17), e con questo spettacolo, in anteprima nazionale, siil cartellone curato dalla nuova direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, che con un red carpet di ospiti ha voluto trasformare l’occasione in un grande evento non solo per il pubblico del teatro ma anche per tutta la città. Appuntamento alle 20 nel Cortile del Podestà, quindi, per salutare il corteo di celebrità annunciato per questa sera.