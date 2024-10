“Sotto l’ombra di un bel fior”. Il ’partigiano’ Marione ora riposa. In centinaia al corteo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Viareggio (Lucca), 25 ottobre 2024 – Erano veramente in tanti quelli che hanno voluto salutare Mario ‘Marione’ Giannelli nel suo ultimo viaggio, prima che il feretro venisse tumulato nel campo santo della Misericordia di Viareggio. Movimenti civili, associazioni varie, rappresentanti politici e mondo del Carnevale: c’erano veramente tutti per rendere omaggio all’uomo, al compagno, all’idealista, al rivoluzionario internazionalista, che tanto si era adoperato per difendere la dignità dei più deboli, dei meno fortunati, degli ultimi. Un lungo serpentone, lanciando slogan e canzoni (“Bella Ciao” in primis, ma anche alcune carnevalesche – Mario era il presidente del Comitato Carnevale Rione Varignano) è partito dalla sede delle Croce Verde, dove la salma era esposta dalla giornata di mercoledì, per snodarsi lungo via Burlamacchi fino ad arrivare in piazza Dante. Lanazione.it - “Sotto l’ombra di un bel fior”. Il ’partigiano’ Marione ora riposa. In centinaia al corteo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Viareggio (Lucca), 25 ottobre 2024 – Erano veramente in tanti quelli che hanno voluto salutare Mario ‘’ Giannelli nel suo ultimo viaggio, prima che il feretro venisse tumulato nel campo santo della Misericordia di Viareggio. Movimenti civili, associazioni varie, rappresentanti politici e mondo del Carnevale: c’erano veramente tutti per rendere omaggio all’uomo, al compagno, all’idealista, al rivoluzionario internazionalista, che tanto si era adoperato per difendere la dignità dei più deboli, dei meno fortunati, degli ultimi. Un lungo serpentone, lanciando slogan e canzoni (“Bella Ciao” in primis, ma anche alcune carnevalesche – Mario era il presidente del Comitato Carnevale Rione Varignano) è partito dalla sede delle Croce Verde, dove la salma era esposta dalla giornata di mercoledì, per snodarsi lungo via Burlamacchi fino ad arrivare in piazza Dante.

