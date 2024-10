«Sono esosi, quell?officina è da evitare»: la recensione gli costa una condanna (Di venerdì 25 ottobre 2024) ANCONA - La recensione negativa lasciata online gli costa una condanna per diffamazione aggravata. Sei mesi il tenore della pena stabilita ieri mattina dal giudice Pietro Renna per un 67enne Corriereadriatico.it - «Sono esosi, quell?officina è da evitare»: la recensione gli costa una condanna Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ANCONA - Lanegativa lasciata online gliunaper diffamazione aggravata. Sei mesi il tenore della pena stabilita ieri mattina dal giudice Pietro Renna per un 67enne

