Roma, Capitale della Chirurgia Plastica Rigenerativa con il 2ndRegenerative Plastic Surgery International Conference, 5-7 Dicembre 2024 a Fontana di Trevi. il Prof Gentile, Eccellenza Scientifica Italiana nel Mondo, è il Presidente (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) - Il Prof Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l'Università Tor Vergata di Roma e Presidente dell'Academy of International Regenerative Medicine & Surgery Society (AIRMESS) considerato nella comunità Scientifica internazionale tra i massimi esperti al Mondo nel campo della Chirurgia Plastica Rigenerativa, è il Presidente del congresso che si terrà a Roma, nella incantevole cornice di Fontana di Trevi presso Palazzo Poli, il 5-7 Dicembre 2024. Roma, 25 Ottobre 2024 ore 9.00. Mancano solo poche settimane all'inizio del secondo Congresso Internazionale di Chirurgia Plastica Rigenerativa – 2nd Regenerative Plastic Surgery International Conference (www.regenerativePlasticSurgery.com), in pieno centro storico a Roma, in una delle più belle piazze al Mondo “Fontana di Trevi”. Liberoquotidiano.it - Roma, Capitale della Chirurgia Plastica Rigenerativa con il 2ndRegenerative Plastic Surgery International Conference, 5-7 Dicembre 2024 a Fontana di Trevi. il Prof Gentile, Eccellenza Scientifica Italiana nel Mondo, è il Presidente Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) - IlPietroessore Associato dipresso l'Università Tor Vergata didell'Academy ofRegenerative Medicine &Society (AIRMESS) considerato nella comunitàinternazionale tra i massimi esperti alnel campo, è ildel congresso che si terrà a, nella incantevole cornice didipresso Palazzo Poli, il 5-7, 25 Ottobreore 9.00. Mancano solo poche settimane all'inizio del secondo Congresso Internazionale di– 2nd Regenerative(www.regenerative.com), in pieno centro storico a, in una delle più belle piazze aldi”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La chirurgia tra funzionalità ed estetica : a Roma specialisti maxillo-facciali da tutto il mondo - Al via presso La Nuvola di Roma fino al 20 settembre il 27° Congresso dell’ European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery – EACMFS, la società scientifica europea che riunisce tutti i chirurghi impegnati in questa disciplina, il principale ... (Romadailynews.it)