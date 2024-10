Regionali Liguria, Orlando a sostenitori: "Vi voglio bene, sarà privilegio governare questa regione" (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 "Grazie, prima di tutto. Grazie perchè i queste settimane ci avete aiutato, sostenuto e spinto. Ci avete voluto bene e io voglio rispondervi che vi voglio bene". lo ha detto Andrea Orlando parlando al comizio di chiusura della sua campagna elettorale: "sarà per me un privilegio rappresentarvi alla guida della regione Liguria", ha aggiunto. Fb Orlando Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Regionali Liguria, Orlando a sostenitori: "Vi voglio bene, sarà privilegio governare questa regione" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 "Grazie, prima di tutto. Grazie perchè i queste settimane ci avete aiutato, sostenuto e spinto. Ci avete volutoe iorispondervi che vi". lo ha detto Andreaparlando al comizio di chiusura della sua campagna elettorale: "per me unrappresentarvi alla guida della", ha aggiunto. FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali Liguria, Orlando: "Mi appello a imprenditori e classe operaia" - "Noi vogliamo mettere al centro la persona, loro il profitto. Per questo abbiamo messo al centro della nostra proposta una reindustrializzazione sostenibile. Voglio lanciare un grande appello agli imp ... (ilgiornale.it)

Regionali Liguria, Orlando a sostenitori: "Vi voglio bene, sarà privilegio governare questa regione" - (Agenzia Vista) "Grazie, prima di tutto. Grazie perchè i queste settimane ci avete aiutato, sostenuto e spinto. Ci avete voluto bene e io ... (stream24.ilsole24ore.com)

In Liguria la sfida alle destre: senza Renzi il campo è giusto - Conte, Schlein & C. nei loro interventi insistono sull’etica pubblica e sulle differenze con la giunta uscente in Liguria. (lanotiziagiornale.it)

Stefania Orlando durissima contro Shaila e Lorenzo: “Hanno montato un teatrino, ma chi ci casca” - Ecco le parole dell’opinionista nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque L’esterna in Spagna consente a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ... (tuttosulgossip.it)