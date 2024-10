Lanazione.it - Pisa si candida per una tappa del campionato di Beach Soccer

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 - Figura anche il nome ditra leture pervenute al Dipartimentodella LND per ospitare unadella prossima stagione di calcio sulla sabbia. Sta lavorando a pieno ritmo il LenergyBS, che negli scorsi giorni ha ampliato la propria area marketing e da settimane si sta adoperando per avvicinare al litoraleno la disciplina di cui è vicecampione d’Italia e d’Europa. In collaborazione con il Comune die il CONI, la società nerazzurra si è proposta di organizzare per la prima volta uno dei numerosi eventi delnazionale presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, già sede con la propriaarena di competizioni internazionali e delle fasi finali dei tornei giovanili, dove proprio pochi mesi fa le promesse under 17 e under 15 del Lenergyhanno ben figurato.