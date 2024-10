Picchetto d'onore e palloncini gialli, Tortorici saluta il forestale morto sul lavoro (Di venerdì 25 ottobre 2024) La bara di legno chiaro e tante rose rosse per l’ultimo saluto a Sebastiano Calà Campana, l’operaio della forestale morto il 19 ottobre nell’incidente avvenuto in via Roma a Tortorici.Un volo di circa 20 metri che non gli ha lasciato scampo mentre viaggiava altri due colleghi rimasti feriti a Messinatoday.it - Picchetto d'onore e palloncini gialli, Tortorici saluta il forestale morto sul lavoro Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La bara di legno chiaro e tante rose rosse per l’ultimo saluto a Sebastiano Calà Campana, l’operaio dellail 19 ottobre nell’incidente avvenuto in via Roma a.Un volo di circa 20 metri che non gli ha lasciato scampo mentre viaggiava altri due colleghi rimasti feriti a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'operaio della forestale morto - Galvagno : "Inconcepibile tragedia" - "Sto seguendo con attenzione la situazione che si è venuta a creare a causa della forte ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato gran parte della Sicilia. Sono in costante contatto con il ministro della Protezione civile ... (Messinatoday.it)

Messina - mezzo della Forestale cade in una scarpata - morto un operaio : stava per andare in pensione - La vittima è Sebastiano Campana Calà, 61 anni, operaio del gruppo 151 dell’antincendio che tra pochi mesi sarebbe andato in pensione. Feriti due colleghi.Continua a leggere (Fanpage.it)

Morto operaio della Forestale in un incidente a Tortorici vicino Messina : la jeep è precipitata da un viadotto - Gravissimo incidente a Tortorici (Messina). Una jeep della Forestale, con a bordo tre operai, è precipitata da un viadotto: un morto e un ferito grave (Notizie.virgilio.it)

Mezzo della Forestale cade in una scarpata - un morto e due feriti - Tragico incidente intorno alle 16 a Tortorici. Un mezzo della Guardia Forestale è precipitato per alcuni metri in una scarpata di via Roma. Una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite. Sul posto i vigili del fuoco di Sant'Agata di ... (Messinatoday.it)