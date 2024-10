Pescatori sorpresi di notte con 1200 ricci di mare: maxi sequestro e multa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Chieti - Due Pescatori abusivi scoperti di notte a Casalbordino con 1200 ricci di mare pronti per essere trafugati. Due Pescatori abusivi sono stati sorpresi a Casalbordino nel cuore della notte mentre tentavano di trafugare circa 1200 ricci di mare. L'intervento della guardia costiera di Vasto, avvenuto su segnalazione dei carabinieri di Torino di Sangro, ha portato al sequestro del pescato e all'imposizione di una sanzione di 1000 euro. I due uomini erano stati avvistati mentre caricavano su un veicolo due vasche piene di ricci di mare, prelevati dai fondali poco prima. Uno dei due è stato identificato come pescatore abusivo, in quanto privo di autorizzazioni. Abruzzo24ore.tv - Pescatori sorpresi di notte con 1200 ricci di mare: maxi sequestro e multa Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di venerdì 25 ottobre 2024) Chieti - Dueabusivi scoperti dia Casalbordino condipronti per essere trafugati. Dueabusivi sono statia Casalbordino nel cuore dellamentre tentavano di trafugare circadi. L'intervento della guardia costiera di Vasto, avvenuto su segnalazione dei carabinieri di Torino di Sangro, ha portato aldel pescato e all'imposizione di una sanzione di 1000 euro. I due uomini erano stati avvistati mentre caricavano su un veicolo due vasche piene didi, prelevati dai fondali poco prima. Uno dei due è stato identificato come pescatore abusivo, in quanto privo di autorizzazioni.

