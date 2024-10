Iltempo.it - Pandoro amaro, Ferragni lascia la guida di Fenice: nuovo manager per il rilancio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Svolta societaria per Chiaracheladidopo il caso Balocco. Claudio Calabi prende le redini della società chiave del gruppo. Lo riporta il Corriere della Sera aggiungendo che ilcon una notevole esperienza di ristrutturazioni e rilanci aziendali sarà nominato amministratore unico con l'obiettivo di rimettere in carreggiata l'azienda proprietaria dei marchi Chiara, trovare un'intesa con i soci terzi e dare una prospettiva al business dopo il caso Balocco. Un'assemblea diè convocata per lunedì prossimo con all'ordine del giorno la modifica dell'organo amministrativo. Lasceranno la gestione sia, amministratore delegato, che Paolo Barletta, presidente, unici due amministratori, e l'assemblea ufficializzerà l'incarico con pieni poteri a Calabi.