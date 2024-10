Ilnapolista.it - «Non si può stabilire il prezzo dello stadio Maradona, bisognerebbe conoscere i progetti»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il professore di Estimo Vincenzo del Giudice è intervenuto a Radio Crc per loIl temaè delicato: ci si batte tra vendita e concessione. Il Napoli vorrebbe l’acquistoper motivi di patrimonializzazione societaria. Quanto vale il? «Il punto è che lei parla di costo e valore mettendoli sullo stesso piano. Poi parla di vendita dell’immobile, sono cose che vanno su piani diversi. Un conto è il costo di realizzazione, un altro il valore. Loè un bene immobile strumentale, il valore dell’immobile è in funzione di ciò che andiamo a mettere nel contenitore e di ciò che ordinariamente si metterebbe nel contenitore. Se io avessi da costruire un immobile, spendo 30 per acquistare il suolo, 100 per costruire l’immobile, al limite in sede di vendita chiederei al potenziale acquirente 100 più trenta. Questo se l’immobile è nuovo.