Ilnapolista.it - Non è stato Juric a cacciare De Rossi e non è stato lui a offrirsi ai Friedkin (Zazzaroni)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non èDee non èlui aai) La Roma ha battuto 1-0 la Dinamo Kiev in Europa League ma nell’aria (e non solo) resta il dibattito – per noi lunare – sui cui risultati sono di ran lunga migliori rispetto a quelli di De. Non c’è paragone. Scrive Ivandirettore del Corriere dello Sport. Non è semplice commentare una squadra così: mi rendo conto tuttavia chedebba provare e riprovare cose e casi per arrivare alla sintesi. Il guaio è che può farlo esclusivamente in partita e allora l’Europa League diventa il terreno per prove rischiose. Vedi Elfsborg. Il secondo, il più grosso, è che siamo a fine ottobre e al quarto anno della Roma deie non può andar bene così madama la marchesa.