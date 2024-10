Neonato di 40 giorni salvato dalla cecità con chirurgia 3D, è il primo caso al mondo: è avvenuto a Torino (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un Neonato di 40 giorni è stato salvato dalla cecità grazie a un intervento chirurgico in cui è stata utilizzata una tecnologia 3D . L'operazione, in entrambi gli occhi, sulla parte anteriore e posteriore, è stata eseguita nel reparto di oculistica delle Molinette (Città della Salute di Torino) . Il piccolo era affetto da cataratta congenita associata a una rarissima e grave patologia della parte Feedpress.me - Neonato di 40 giorni salvato dalla cecità con chirurgia 3D, è il primo caso al mondo: è avvenuto a Torino Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 25 ottobre 2024) Undi 40è statograzie a un intervento chirurgico in cui è stata utilizzata una tecnologia 3D . L'operazione, in entrambi gli occhi, sulla parte anteriore e posteriore, è stata eseguita nel reparto di oculistica delle Molinette (Città della Salute di) . Il piccolo era affetto da cataratta congenita associata a una rarissima e grave patologia della parte

